Enna, si conclude con successo il progetto AFA dedicato agli over 65

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Si è conclusa ad Enna con un bilancio positivo l’edizione stagionale del progetto AFA (Attività Fisica Adattata) dedicato agli over 65, promosso dal CSI e dall’ASP. L’iniziativa, che nel corso degli ultimi mesi è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la comunità senior locale, si prende una meritata pausa estiva.

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I corsi hanno registrato un vero e proprio boom di adesioni, confermando quanto il binomio tra salute e prevenzione sia fondamentale per la terza età.

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Nato con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e promuovere uno stile di vita attivo, il programma ha visto i partecipanti impegnati in sessioni di ginnastica dolce ed esercizi mirati, studiati appositamente per le esigenze della fascia over 65. Ma l’impatto del progetto è andato ben oltre il semplice benessere fisico: gli incontri settimanali si sono trasformati in un’importante occasione di socializzazione, aiutando a combattere l’isolamento e a creare nuovi legami di amicizia.

Il presidente Salvino Bombara ha espresso profonda soddisfazione per i traguardi raggiunti quest’anno, sottolineando l’importanza sociale dell’iniziativa: “Siamo entusiasti dell’ottima riuscita di questo progetto. Vedere una partecipazione così attiva e motivata da parte dei nostri over 65 è la prova tangibile che stavamo rispondendo a un bisogno reale del territorio. Non si è trattato solo di fare movimento, ma di creare una vera e propria comunità. Ringrazio di cuore tutto lo staff e i partecipanti: abbiamo gettato basi solide e siamo già al lavoro per far ripartire le attività a settembre con lo stesso entusiasmo.”

Dal punto di vista della preparazione e dei benefici fisici, il direttore tecnico Luca Ingrassia ha tracciato un bilancio estremamente positivo sul piano motorio e del benessere generale: “I risultati dal punto di vista tecnico e funzionale sono stati eccellenti. I partecipanti hanno dimostrato costanza e un miglioramento progressivo della mobilità e del tono muscolare, elementi fondamentali per mantenere l’autonomia e migliorare la qualità della vita quotidiana. La pausa estiva servirà a ricaricare le energie, ma i nostri programmi sono già pronti per ripartire a settembre con nuove attività e percorsi personalizzati.”

L’appuntamento è quindi fissato per la fine dell’estate, quando verranno riaperte le iscrizioni per la nuova stagione del progetto.