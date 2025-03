Enna: si conclude con successo il Festival del Libro e della Lettura

PUBBLICITÀ

Le immagini del “Concerto per alberi” tratte dal libro di Laetitia Devernay, con la di Felix Mendoza, eseguito dall’orchestra Francesco Paolo Neglia, ha aperto sabato scorso la serata conclusiva del Festival del Libro e della Lettura al Teatro Neglia di Enna, strappando gli applausi.

L’orchestra, diretta dal maestro Carmelo Capizzi, ha proposto una selezioni di brani eseguiti anche dai solisti Sergio Adamo, violino concertatore, Cinzia Capizzi, flauto, Sofia Salamone, clarinetto, e Andrea Longi al sassofono.

A sipario chiuso è lo scrittore Bruno Tognolini, autore del programma televisivo “La Melevisione”, ad incantare il pubblico con il suo “responsario”, una sorta di preghiera laica, tratta dalle sue 1600 filastrocche, nel quale lui dice qualche strofa e il pubblico risponde a tono.

E poi c’è l’apprezzata esibizione della sand artist, Stefania Bruno, accompagnata dalla voce narrante di Vincenzo Bruno, che hanno raccontato “L’uomo che piantava gli alberi”, da una riduzione di Jean Giono e hanno raccolto applausi a scena aperta.

Sul palco, al termine, anche gli autori che hanno voluto seguire fino alla fine il festival. Oltre a Bruno Tognolini, Evelina Barone, Elisabetta Mitrovic, Chiara Sallemi, Maria Rosaria Seminerio, Milena Tancredi, Alida Pintus insieme all’assessore alla comunità educante Giuseppe La Porta e la vice prefetto Rosalia Mirrione.

Una serata di festa per concludere la XIV edizione del Festival del libro e della lettura dedicata, quest’anno, ad un tema tanto attuale, “Leggere gli alberi, piantare una foresta”. Sabato mattina infatti, i bimbi accompagnati dai genitori hanno piantato il bosco del Festival a Pergusa in un appezzamento di terreno concesso dal Comune di Enna.

Sono oltre 10 mila i bambini, da 0 a 18 anni, assieme alle famiglie, coinvolti nelle attività: 3 mostre di illustrazioni e fotografie, 45 autori e 41 incontri, 5 spettacoli, 5 laboratori, 6 presentazioni di libri, 15 scuole in rete tra le quali anche 3 nidi, 2 case circondariali, quella di Enna e Piazza Armerina, questi i numeri del festival che ha lambito anche Ispica con spettacoli e laboratori. Un’organizzazione impeccabile che ha coinvolto il direttivo e i soci dell’Associazione Amici della festa del libro- Il sasso nello stagno in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024-25-26, Condensed Studio Partner. Il Festival ha stretto protocolli d’intesa con Scenica Festival Vittoria, Calicanto Associazione Culturale Zafferana Etnea, in rete con la XVIII Edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, che si terrà dal 5 all’11 aprile 2025 e con il XIV Buck Festival di Foggia e ha visto la collaborazione dell’Università degli Studi di Enna Kore. Tra i progetti di cui il Festival del libro e della Lettura è partner, c’è stato il progetto BIBLIOINSIEME in collaborazione con la Società Dante Alighieri-Comitato di Enna e il suo presidente Pietro Colletta.

La novità di quest’anno è stato proprio il tema sociale del Festival, “leggere gli alberi, piantare una foresta”, che ha rivolto lo sguardo alla desertificazione attuale del territorio e che ha orientato nella scelta dei libri e degli autori da proporre coinvolgendo altre realtà, tra queste il Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, GarageArts Platform, Micronido La Quercia, Mondooperaio e SAE, Segretariato Attività Ecumeniche Enna.

“Siamo felici di avere disseminato, in questi giorni bellezza e gioia – dice la presidente dell’associazione , Fenisia Mirabella –. Lo sguardo felice dei tanti bambini e adulti che hanno frequentato il festival ci dà la forza per andare avanti guardando ad un mondo migliore”.