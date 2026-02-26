Enna: si chiude la prima edizione della scuola di formazione politica Napoleone Colajanni

PUBBLICITÀ

Si è tenuta ieri sera l’ultima lezione della prima edizione della Scuola di Formazione Politica “Napoleone Colajanni”, promossa dal Centro Studi Medieterraneo e Mezzogiorno Med.Mez. La serata ha ospitato un confronto aperto e approfondito sul referendum relativo alla riforma della giustizia, con le ragioni del Sì e quelle del No argomentate tecnicamente da due autorevoli rappresentanti del mondo giuridico siciliano.



L’avvocato Giuliana Conte, segretaria della Camera Penale di Enna, e il giudice Roberto Valenti, presidente della sezione TAR Sicilia di Palermo, hanno offerto ciascuno la propria lettura della riforma con competenza e stile quasi scolastico, senza cedere alla tentazione dello scontro. Un dibattito di merito, non di schieramento anche se dichiaratamente schierato. Il confronto, svolto in un clima cortese, è stato introdotto da una breve analisi della dottoressa Valentina Rizzo e moderato dalla dottoressa Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia.

Al termine della serata, nessuno dei due relatori ha convinto l’altro delle proprie posizioni, ma naturalmente non era quello l’intento del dibattito. I partecipanti hanno potuto godere di due letture contrapposte, entrambe solide e argomentate, spunti preziosi in vista del vicino appuntamento referendario.

A conclusione del dibattito, il presidente del Centro Studi Med.Mez. Paolo Garofalo ha ripercorso le tappe più significative di questo primo percorso formativo, durato quasi un anno, ricco di incontri dibattito, lezioni, laboratori e momenti di confronto con ospiti di primo piano. Ha ringraziato le realtà locali, le istituzioni e gli sponsor che hanno sostenuto il progetto, e ha consegnato gli attestati di partecipazione agli iscritti al corso.

La Scuola è nata, per dirla con le parole che spesso Garofalo ha ripetuto durante gli incontri, con una vocazione precisa: “Non una scuola di partito, ma una scuola di politica”, uno spazio per riscoprire la politica nella sua forma più autentica, come strumento di servizio, dialogo e costruzione partecipata della società.

MedMez ha dato agli iscritti l’opportunità di ragionare di politica nell’accezione più alta e significativa del termine: non parlando di elezioni o candidati, ma riflettendo su quella che Hannah Arendt definiva “la vita activa”, ovvero la capacità degli esseri umani di agire insieme, di costruire un mondo comune attraverso la parola e l’impegno condiviso.

Si è trattato di un percorso culturale, sociale e anche umano, fatto di persone che si sono “incontrate” e conosciute. Un progetto che ha avuto l’ambizioso obiettivo di risvegliare in tutti i partecipanti — iscritti al corso e ospiti occasionali — la fiammella dell’impegno civico pericolosamente sopita nella collettività che sempre meno si reca a votare per esercitare uno dei privilegi più grandi della libertà. Perché, come insegnava proprio Napoleone Colajanni, intellettuale ennese a cui la scuola è intitolata, la politica non è privilegio di pochi: è dovere di tutti coloro che vogliono contribuire a cambiare le cose.

La prima edizione si chiude, ma il presidente ha già dato appuntamento per il prosieguo.

Fabio Marino