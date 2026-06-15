Enna, si chiude “Affinità elettive”: arte e letteratura protagoniste all’Urban Center

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Si è conclusa domenica 14 giugno la manifestazione culturale “Affinità elettive – III ed. 2026”, promossa dall’Associazione culturale Libri&Altrove, ideata e coordinata dal presidente Pippo Lombardo, con il coinvolgimento di 42 pittori ennesi che quest’anno si sono confrontati con temi letterari, scegliendo di interpretare in immagini versi di poesie e poemi, romanzi, racconti, novelle di autori vari, italiani e stranieri, da Omero a Ovidio, da Dante ad Ariosto, da Shakespeare a Yeats, da Céline a Hosseini.

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Per cinque giorni l’Urban center ha ospitato non solo le opere di pittura, ma anche eventi collaterali riconducibili al mondo letterario e all’arte figurativa con ospiti che hanno intrattenuto un pubblico attento e partecipe con argomenti interessanti a partire da “Dipingere le parole. Arte e letteratura tra mito e storia” di Francesco Paolo Campione, prof. Associato di Museologia presso Università di Messina; Cartoline d’artista della prof.ssa Emanuela Pulvirenti, autrice di testi di storia dell’arte; Antonio Santacroce. Maestro dell’immaginazione e della materia, catalogo di Euracus Editrice, 2026 con la presenza del maestro, del curatore del catalogo Prof. Vittorio Ugo Vicari e dell’editore Maurizio Cuzzocrea; per concludere con la LVI esposizione di Libri rari e Stampe antiche – Immagini e testi della Sicilia dal XVI al XIX secolo con intervento del Prof. Damiano Calabrese (curatore della Biblioteca del Viaggio in Sicilia di Bompietro).

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L’associazione Libri&Altrove ancora una volta ha coinvolto anche altre associazioni culturali ennesi come Bottega culturale, Associazione Dante Alighieri – comitato di Enna, associazione Gli amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, la Casa d’Europa – comitato di Enna.

Nelle serate è stato prezioso il contributo della dott.ssa Serena Raffiotta, delle socie Sonia Kazadjian, Maria Renna e Tiziana Tricarichi.