Enna: sguardi inediti sulla Sicilia, si presenta “Talìa”

Domani, domenica 4 dicembre, alle ore 17,30, presso la biblioteca degli autori ennesi Hennaion, si terrà la presentazione di “Talìa. Sguardi inediti sulla Sicilia, i siciliani e la sicilianità”, Kerayles edizioni.

Prima opera a 4 mani di Andrea Vaccaro e Camillo Beccalli, “Talìa” è una raccolta di cammei della storia siciliana. Un lavoro impegnativo e raffinato che conferma come Andrea Vaccaro e Camillo Beccalli, rispettivamente un ingegnere ed un avvocato ma che lavorano da sempre nella pubblica amministrazione, siano non solo due appassionati studiosi ma anche ottimi scrittori.

Un libro bellissimo adatto a tutti, sia per un giovane che per un cattedratico, entrambi esponenziali lettori di questo saggio che, nell’idea dei suoi coautori, vuole raggiungere una vasta platea e difendere l’interesse per il patrimonio storico e per la sua conservazione. Amore e passione si colgono in ogni pagina e si mescolano in modo avvincente e senza alcuna retorica.

Ogni capitolo è dedicato a fatti, luoghi o personaggi di Sicilia che hanno trovato poco spazio nelle cronache storiche seppure hanno contribuito a costruire la storia dell’isola. Da Euno a Napoleone Colajanni guardando ai ragazzi di Corbino, giovani scienziati, tra i quali proprio lo stesso Ettore Majorana, fino alla mitica Targa Florio. Un viaggio dentro la Sicilia vera che sarà guidato dalla giornalista Ansa Pierelisa Rizzo che dialogherà con gli autori.