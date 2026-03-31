Enna, Settimana Santa: presentato il piano di prevenzione 2026

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È stato presentato ieri sera presso la sede del Nucleo Operativo di protezione civile di Enna-Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna – il Piano di prevenzione comunale socio assistenziale, sanitario e di protezione civile relativo alla Settimana Santa ennese 2026.

Alla presenza dell’Assessore comunale Mirko Milano, del Presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi Giovanni Zodda, del dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Enna, Eugenio Diliberto e del Commissario Simona Camerino della Polizia Locale, il Direttore generale dell’Ente Corpo Volontari di protezione civile di Enna, Alessandro Battaglia, coadiuvato dal Coordinatore Amm.vo e Operativo Davide Giunta e dal Direttore Sanitario dell’evento, Emanuele Cassarà, ha illustrato ai rappresentanti dei soggetti interessati i contenuti del piano che contempla tutti gli aspetti organizzativi e di protezione civile che un evento del genere comporta.

“Nel piano – ha detto nel corso del suo intervento Alessandro Battaglia – risultano confermate le aree riservate ai diversamente abili, sia in termine di sosta veicolare che di persona, già previste nel piano dello scorso anno”.

Le aree adibite a parcheggio a loro riservate e confermate anche per quest’anno sono: l’intera Piazza Umberto I, lo slargo antistante l’Agenzia del Territorio e lo Slargo Senatore Romano in Viale A. Diaz e l’intera Piazza Colajanni. A queste si aggiungono le aree riservate individuate in Piazza Vittorio Emanuele (esclusivamente parte prospiciente Via Roma) e in Piazza VI Dicembre (esclusivamente parte prospiciente Via Roma) che saranno presidiate dai volontari.

Le altre aree di parcheggio sono così individuate: Posteggio autobus in Piazza Europa e in Via della Resistenza a Enna Bassa; posteggio camper in Piazza Europa, in Via della Resistenza a Enna Bassa e area camper c/o autoparco comunale; posteggio auto presso il posteggio stabile Pisciotto, in Piazza Europa, in Via della Resistenza, in Piazzetta Via dello Stadio e nel Piazzale inferiore cimitero. Per quanto riguarda quest’ultima area di parcheggio la Polizia Locale garantirà il deflusso dei veicoli già immediatamente dopo il transito della processione da quella zona.

Come consuetudine saranno poi previsti i cosiddetti cancelli di ingresso alla zona della processione che saranno attivati nel primo pomeriggio e saranno presidiati dai volontari e dalle forze dell’ordine.

Lungo il percorso saranno, poi, dislocati ventidue bagni pubblici di cui una parte disposti in Piazza Duomo e presso il piazzale del Cimitero.

“Sono soddisfatto per questo importante passo – dichiara l’Assessore Milano – che ci consente, anche quest’anno, di guardare con serenità a quello che è uno dei più importanti appuntamenti per la nostra città”.