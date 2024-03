Enna: Settimana Santa, le iniziative della Confraternita Maria SS. di Valverde

PUBBLICITÀ

Con la Settimana Santa ennese nel pieno della propria programmazione, la Confraternita Maria Santissima di Valverde (nella foto di Biagio Virlinzi) si appresta a vivere i riti sacri con una serie di appuntamenti che la vedranno coinvolta in prima linea.



Si inizia domani, Mercoledì Santo, alle 09,30 quando dal santuario di Valverde i confrati si incammineranno in processione, attraversando piazza S. Agostino, via Candrilli, via Mercato Sant’Antonio e via Roma, per giungere in Duomo per l’ora di adorazione. Alle ore 13,30 in Duomo sarà celebrata la messa solenne di reposizione, la benedizione e la processione intorno a Piazza Duomo.

Giovedì Santo si rinnova l’appuntamento con la rappresentazione artistica, quest’anno dal titolo “Non sia fatta la mia, ma la Tua volontà”, realizzata nel santuario di Valverde dai confrati. Immagini, musiche ed estratti evangelici accompagneranno all’interno del santuario i visitatori in un viaggio che racconterà la Passione di Cristo. Si comincia dall’Ultima Cena con Gesù riunito con i discepoli per poi proseguire nel Getsemani con Gesù in preghiera con i discepoli “per non entrare in tentazione… Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”; si proseguirà poi con il Calvario e le Tre Croci proiettate con un gioco di luci ed ombre ed infine il Sepolcro vuoto. A completare la rappresentazione artistica allestita dai confrati sarà l’esposizione dei suppellettili della Confraternita portati in processione sia il Mercoledì Santo che il Venerdì Santo. La rappresentazione sarà visitabile dalle ore 20,30.

Domenica di Pasqua, infine, la Confraternita parteciperà alla messa dei confrati alle ore 9,00 al Duomo.