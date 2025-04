Enna: Settimana Santa, concerto in Duomo dedicato a David Cutietti

PUBBLICITÀ

È stato interamente dedicato a David Cutietti, imprenditore e confrate, vice rettore della confraternita del Santissimo Sacramento e social media manager del Collegio dei rettori, il concerto “I canti e le marce della Passione di Enna”, tenutosi sabato scorso al Duomo.

Al giovane scomparso prematuramente lo scorso febbraio è stato indirizzato un lungo applauso in apertura della serata con una commossa preghiera di tutta la platea gremita in chiesa madre. Presenti amici e familiari di David, ai quali si è rivolto Giovanni Zodda, presidente del Collegio dei rettori, spiegando: “Al nostro caro amico e collaboratore volevamo dedicare un saluto speciale e abbiamo voluto farlo qui in Duomo, ai piedi della Madonna della Visitazione patrona degli ennesi e fulcro della Settimana santa intera, in un momento di musica e canto, perché la nostra preghiera per lui venga amplificata al massimo”.

Il concerto ha visto esibirsi il corpo bandistico “Città di Enna”, diretto da Luigi Botte, il coro Passio Hennensis, diretto da Giovanna Fussone, con l’orchestra d’archi del Conservatorio Bellini di Caltanissetta rappresentata dal maestro Raffaele Pilato, tre formazioni arricchite dalla presenza di docenti e studenti del liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna.

A condurre la serata con aneddoti, citazioni e richiami storici, lo scrittore e ricercatore Francesco Luca Ballarò, che ha preso diversi spunti dal suo libro “Pasqua in Sicilia”, scritto a quattro mani con Francesco Daniele Miceli nel 2023 per Bonfirraro editore.

In scaletta marce funebri scritte appositamente per la banda di Enna (immancabili le celebri “A mio padre”, “A mia madre”, “Ai caduti di Cassino” e “Lacrimando”), assieme a brani raccolti e arrangiati per la formazione corale che dal 2015 accompagna le processioni della Settimana santa. Suggestivi i brani in dialetto recuperati dalla viva voce di anziani dal musicologo Angelo Cacciato, come “Marì to figliu passa”, “La Matri Santa” e “Sutta la Cruci”. E ancora “Popule meus”, testo di Giuseppe Coppola del 1978 ritrovato dagli stessi coristi negli archivi della chiesa madre e restituito alla città nel 2017 con un’operazione di archeologia musicale, e “Ave Maria” brano corale a quattro voci di Francesco Paolo Neglia orchestrato dal compositore ennese Gianmario Baleno per banda, archi e coro per i 150 anni dalla nascita del celebre artista a cui è stato intitolato il teatro comunale. Finale affidato al potente “Stabat Mater”, brano originale di Baleno scritto appositamente per il coro Passio Hennensis, che ha chiuso idealmente il cammino doloroso della Madonna e di suo figlio Gesù dall’arresto alla morte in croce sul Calvario.

Gli stessi brani eseguiti nel corso del concerto, tutti strettamente legati all’antica tradizione ennese o scritti contemporanei di autori ennesi, confluiranno in un cofanetto musicale con contributi culturali che verrà presentato ufficialmente al Giubileo delle confraternite di Roma a maggio e che avrà lo stesso nome del concerto, “I canti e le marce della Passione di Enna”. Il progetto vede la direzione artistica di Mario Incudine e gode della compartecipazione della Fondazione Federico II di Palermo e del Comune di Enna.

I video promozionali della Settimana santa ennese 2025 e la gigantografia di un confrate saranno protagonisti di una mostra giubilare itinerante organizzata dall’università di Pisa che partirà, appunto, da Pisa per toccare anche le città di Lucca e Lugano. Lo ha annunciato Giovanni Zodda, presidente del Collegio delle confraternite ennesi nel corso della presentazione della Settimana santa 2025 di venerdì scorso nella chiesa di San Michele, e ha aggiunto: “Le nostre confraternite sono state scelte tra 30 mila nel mondo e settemila in Europa per partecipare al Giubileo delle confraternite previsto il prossimo maggio a Roma. Un segnale importante che ci fa comprendere che le confraternite sono il fiore all’occhiello della città di Enna”.

Nel corso del concerto di sabato in Duomo ha poi annunciato che saranno un migliaio i fedeli ennesi che si preparano ad accompagnare la statua di Maria Santissima Addolorata in Vaticano, dove verranno organizzati momenti di preghiera e processioni solenni con congreghe radunate da tutto il mondo. “La nostra Addolorata non si metterà certo in cammino da sola – ha spiegato Zodda – assieme ai confrati verranno anche coro Passio Hennensis e corpo bandistico Città di Enna”.

Le ore di adorazione eucaristica in Duomo delle sedici confraternite ennesi e tutti i riti e le processioni che accompagnano tradizionalmente la Settimana santa saranno arricchite quest’anno da diverse manifestazioni di preghiera e artistiche, volute da Collegio dei rettori e amministrazione comunale.

“Abbiamo cercato di dare un respiro internazionale ai nostri straordinari riti pasquali – ha dichiarato Mirko Milano, assessore comunale alla Cultura – e il nostro impegno di squadra è stato massimo, affrontando anche gli inconvenienti del ritardo dei fondi attesi dalla Regione Sicilia”.

7 aprile ore 21 momento di preghiera “Le confraternite ai piedi della Sacra Sindone”, chiesa San Michele; 8 aprile ore 17:30 Via Crucis nel Santuario di Papardura, con riflessioni di padre Angelo Lo Presti; 9 aprile ore 20:30 spettacolo “Si chiamava Gesù”, regia di Emanuele Puglia al teatro comunale Neglia, ingresso libero; 10 aprile concerto musicale al Santuario della Madonna di Valverde; 11 aprire ore 21 momento di preghiera “Le confraternite ai piedi della Sacra Sindone”, chiesa San Michele; 12 aprile ore 20 concerto “La passione di Cristo”, con Quartetto flamenco e Coro Passio Hennensis, chiesa di San Francesco, ingresso libero; 15 aprile sera Sand art con Stefania Bruno al teatro comunale Neglia; 16 aprile ore 20 Sacra rappresentazione della passione morte e resurrezione di Cristo, Villaggio Pergusa, a cura della confraternita del Santissimo Crocifisso; 21 aprile concerto serale nella chiesa di Santa Maria La Nuova; 22 aprile concerto serale nella chiesa di Sant’Anna.

I dettagli degli eventi in via di definizione saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali social del Collegio dei rettori e del Comune di Enna.