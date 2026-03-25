Enna, Settimana Santa: a Pergusa la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo

46 minuti ago
Sacra rappresentazione Pergusa
PUBBLICITÀ    

In occasione delle celebrazioni della Settimana Santa, la comunità di Pergusa si prepara ad accogliere un intenso momento di fede e tradizione con la “Rappresentazione Sacra: Passione, Morte e Resurrezione di Gesù”, in programma mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 20:00

L’evento si svolgerà in Piazza della Bonifica 1, antistante la parrocchia, trasformando il cuore del paese in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. La rappresentazione, curata dal regista Stefano Rizzo, offrirà al pubblico un’esperienza capace di coniugare spiritualità, teatro e partecipazione popolare.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia SS. Crocifisso e organizzata dalla Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa.

Attraverso scene evocative e una narrazione intensa, la rappresentazione ripercorrerà gli ultimi momenti della vita di Gesù Cristo, dalla Passione alla Resurrezione, offrendo ai presenti un’occasione di riflessione e condivisione nel periodo pasquale.

“Un sentito ringraziamento – comunicano il il Rettore Pietro Sutera e il Parroco Fra Saverio Benenati – per la collaborazione va al Collegio dei Rettori, all’Associazione Hope e all’Assessore agli Eventi Mirko Milano per il supporto e la disponibilità. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi a questo appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi della Settimana Santa ennese”.

PUBBLICITÀ