Enna, Settimana Santa: a Pergusa la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo

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In occasione delle celebrazioni della Settimana Santa, la comunità di Pergusa si prepara ad accogliere un intenso momento di fede e tradizione con la “Rappresentazione Sacra: Passione, Morte e Resurrezione di Gesù”, in programma mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 20:00

L’evento si svolgerà in Piazza della Bonifica 1, antistante la parrocchia, trasformando il cuore del paese in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. La rappresentazione, curata dal regista Stefano Rizzo, offrirà al pubblico un’esperienza capace di coniugare spiritualità, teatro e partecipazione popolare.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia SS. Crocifisso e organizzata dalla Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa.

Attraverso scene evocative e una narrazione intensa, la rappresentazione ripercorrerà gli ultimi momenti della vita di Gesù Cristo, dalla Passione alla Resurrezione, offrendo ai presenti un’occasione di riflessione e condivisione nel periodo pasquale.

“Un sentito ringraziamento – comunicano il il Rettore Pietro Sutera e il Parroco Fra Saverio Benenati – per la collaborazione va al Collegio dei Rettori, all’Associazione Hope e all’Assessore agli Eventi Mirko Milano per il supporto e la disponibilità. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi a questo appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi della Settimana Santa ennese”.