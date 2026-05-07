Enna, Settimana Federiciana: rivive il Medioevo tra spettacolo, saperi e protagonismo femminile

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Prosegue con grande partecipazione e crescente entusiasmo la Settimana Europea Federiciana, l’atteso appuntamento che trasforma il cuore della Sicilia in un autentico palcoscenico di storia, cultura e tradizioni medievali.

Promossa dalla Casa d’Europa, con in testa la sua presidente Cettina Rosso, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio, la manifestazione si conferma come uno degli eventi più identitari e coinvolgenti del territorio.

La giornata di ieri ha celebrato con forza il valore dell’artigianato e delle tradizioni secolari, regalando al pubblico un’immersione suggestiva nel passato. A partire dalle ore 15.00, l’Ex Convento dei Cappuccini (Urban Center comunale) si è trasformato in un affascinante Villaggio medievale, curato da Bottega Culturale Sicilia.

I visitatori sono stati trasportati in un’atmosfera d’altri tempi grazie a un ricco programma di attività di grande qualità: la spettacolare mostra di rapaci e le dimostrazioni di volo, a cura dell’Associazione Nocte Tempore di Paternò, hanno incantato grandi e piccoli, rievocando la “nobile arte” tanto cara a Federico II. La Compagnia Arcieri del Castello di Enna ha riportato in vita le antiche tecniche di tiro storico, evocando le abilità dei difensori della roccaforte ennese. Grande interesse anche per il laboratorio dedicato alla lavorazione della carta, a cura della storica Cartiera CRISA di Leonforte, testimonianza viva di un sapere artigianale tramandato nei secoli.

Tra i visitatori d’eccezione della giornata, gli alunni dell’I.C. “Falcone-Borsellino” di Mazzarino, che hanno potuto toccare con mano le antiche tradizioni della cartiera CRISA e ammirare da vicino i rapaci della falconeria.”

L’intensità della giornata odierna lascia spazio a un programma altrettanto ricco per domani, 7 maggio, con due appuntamenti di grande rilievo culturale.

Oggi alle ore 10.00, nella splendida cornice di Villa Zagaria a Pergusa, presso il Campo di germoplasma internazionale di Olivo, si terrà l’incontro “Ambiente, biodiversità, saperi e sapori”. Un momento di approfondimento e riflessione in cui esperti e studiosi guideranno il pubblico alla scoperta della biodiversità olivicola e delle pratiche di sostenibilità ambientale nel Medioevo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Alle ore 18.00, il Centro culturale Al Kenisa ospiterà una serata dedicata alla cultura e al ruolo delle donne nel Medioevo, con la conferenza “Le donne nel Medioevo: Ildegarda di Bingen – Paupercola femminea forma”. L’incontro, curato dal Soroptimist International Club di Enna, vedrà protagonista la Dott.ssa Antonina Bonarrigo, che offrirà uno sguardo approfondito sulla straordinaria figura di Ildegarda di Bingen e sulla condizione femminile nel XII secolo.