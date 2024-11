Enna: Settimana Federiciana, pubblicati i bandi per i premi Edoardo Fontanazza e Rocco Lombardo

PUBBLICITÀ

L’edizione numero diciannove della Settimana europea federiciana è alle porte ed è già partito il bando per il premio Europa “Edoardo Fontanazza” e per il premio speciale “Rocco Lombardo” 2025, organizzati dalla Casa d’Europa, in collaborazione con il Centro studi “Federico II di Svevia” di Enna, con il patrocinio del Comune.

Entrambi dedicati agli studenti di scuola dell’infanzia, primaria, scuola superiore di primo grado e di secondo grado, i riconoscimenti anche quest’anno prevedono premi in denaro per gli elaborati scelti dalla giuria e per gli studenti meritevoli, tutti assegnati al teatro comunale Francesco Paolo Neglia il prossimo 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa.

I lavori migliori verranno inoltre esposti al museo multimediale “Stupor Mundi” di Jesi, all’interno della sala didattica riservata alla Settimana europea federiciana, e nell’area espositiva della Torre di Federico di Enna.

Il premio Europa “Edoardo Fontanazza” 2025 ha per tema la pace: “L’unità nella diversità, fondamento del processo d’integrazione europea, trova le sue radici nel dialogo interculturale, praticato alla corte di Federico II – recita il bando – Ebrei, cristiani, musulmani convivevano pacificamente, sotto l’egida dell’universalismo culturale”.

Il premio speciale “Rocco Lombardo” nel bando specifica invece un approfondimento su una delle passioni dell’imperatore svevo: “Simbolo di pace nei trattati tra cristiani e saraceni, la Falconeria, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, veniva praticata da Federico II lungo le sponde del mitico Lago di Pergusa, secondo alcune ipotesi di fonti iconografiche, custodite presso la Biblioteca pontificia”.

Per entrambi i bandi, è richiesta la realizzazione di produzioni di tipo storico-documentale e artistico-letterario, articolati in ricerche, saggi, fumetti, articoli di giornale, cortometraggi, manufatti artigianali, rappresentazioni teatrali e musicali, costruzioni di scene di vita medievale o attuale attraverso canti, danze, giochi, poesie, novelle d’epoca, fiabe, racconti fantastici, utilizzando i linguaggi tradizionali e quelli multimediali.

La Casa d’Europa e il Centro studi “Federico II di Svevia” sono disponibili a organizzare incontri con gli studenti, seminari, giornate di studio sul tema oggetto del concorso. Visite guidate ai siti citati nei bandi disponibili contrattando l’archeologo Antonio Messina (333.4388206).

I lavori dovranno pervenire all’organizzazione entro il 22 aprile 2025, mentre le adesioni dovranno essere comunicate entro febbraio a federicianidienna@gmail.com.

Per dettagli e informazioni, rivolgersi alle coordinatrici per le scuole della Settimana europea federiciana Maria Renna (347 7045121, renna.maria@yahoo.it) e Lucrezia La Paglia (3470051307, eidosnet@tiscali.it).

“Quest’anno la Settimana europea federiciana che si terrà dal 5 all’11 maggio 2025 si arricchisce di nuove collaborazioni – annuncia Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa e della giuria dei premi Fontanazza e Lombardo – il coordinamento per le scuole Lucrezia La Paglia accanto a Maria Renna. Avremo così due valide organizzatrici, insegnanti e appassionate di tematiche federiciane a guidare le scuole nella preparazione della Festa dell’Europa, cuore culturale dell’intera manifestazione federiciana”.

Lo staff della Settimana europea federiciana e il gruppo di coordinamento invitano inoltre tutti gli istituti scolastici dell’ennese a far partecipare gli studenti alle tante attività previste nel calendario di maggio, dal Palio dei quartieri storici, alle rievocazioni, dalla cura degli arredi urbani in chiave medievale, fino alle iniziative artistiche ed enogastronomiche che consentiranno a bambini e ragazzi di conoscere usi e costumi antichi e di vivere da protagonisti le giornate federiciane.

“L’intera manifestazione – sottolinea Cettina Rosso – va considerata dalle scuole come un’opportunità di arricchimento dell’offerta formativa”.