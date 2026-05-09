Enna, Settimana Federiciana: Premio Federico II a Fabbrini, annullo filatelico e omaggio musicale

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La Settimana Europea Federiciana continua oggi, sabato 9 maggio, con i seguenti appuntamenti.

Alle ore 17.00, in collaborazione con Poste Italiane, si terrà lo Speciale annullo filatelico della XX Edizione della Settimana europea federiciana.

A partire dalle ore 18.00 la Cerimonia del Premio Internazionale per l’Europa “Federico II”, conferito quest’anno a Sergio Fabbrini, Professor Emeritus di Politics and International Relations. Il premiato sarà protagonista di una conversazione con Michele Sabatino, esperto di economia comunitaria e segretario regionale del MFE, e Pietro Colletta, medievista e Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna.

La serata sarà arricchita dall’omaggio musicale del Trio “CeresKore” Ensemble Libero, composto da Raffaello Pilato (violino), Franca Bongiovanni (violoncello) e Diego Cannizzaro (pianoforte).