Enna: settimana federiciana, gli appuntamenti di venerdì

Domani, venerdì 12 maggio, la settimana europea federiciana di Enna mette in campo diversi appuntamenti culturali. Alle ore 19, al centro culturale Al Kenisa, conversazione con esperti enologi, letture a tema federiciano e degustazioni di ispirazione medievale per “Caffè europe, un brindisi a Federico”.

La Torre di Federico torna, poi, a essere protagonista in serata con l’iniziativa “…a riveder le stelle”, curata da Bottega Culturale Sicilia: il monumento dalle 20 fino a mezzanotte apre le porte al pubblico per visite guidate con accesso in terrazza e degustazioni medievali (contributo 5 euro). Esibizioni artistiche a cura degli artisti di Officina Medievale Enna. Per info e prenotazioni 320.6464501, 339.5219237.

Al piano rialzato della stessa Torre, infine, torna a essere visitabile da subito e fino al prossimo ottobre la mostra sui quartieri storici di Enna, protagonisti del Palio “Federico II”, allestita dal Comune con il supporto dell’artigiano ennese Angelo Scalzo e dei coordinatori della settimana federiciana.

Uno spazio è dedicato a ognuno degli otto quartieri del palio federiciano (‘U Pupulu, Sant’Agustinu, Beddivirdi, San Pitru, ‘U Sarbaturi, ‘I Funnurisi, ‘A Chiazza, San Tumasi), che segnano così gli otto diversi lati della torre, con note storiche tradotte in due lingue. Esposte nella sala anche le opere d’arte che nel corso degli ultimi anni hanno arricchito il Palio: i manufatti artistici di Lucio Ronca, Maria Concetta Malorzo, Salvatore Giunta e Angelo Scalzo.