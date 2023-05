Enna: settimana federiciana, eventi di sabato e domenica rinviati per maltempo

Causa maltempo, diversi eventi della Settimana europea federiciana in programma oggi e domani, 13 e 14 maggio, sono stati rinviati a data da destinarsi.

Nel dettaglio, il Palio “Federico II” con la benedizione dei quartieri, i giochi di squadra e la cerimonia premiazione, il Mercato dei Crociati, gli stand artigianali, le iniziative di street food e il Gran corteo storico con centinaia di figuranti, musicisti e artisti di strada sono tutti rinviati.

La decisione è stata presa nel primo pomeriggio di oggi, inuna riunione d’urgenza alla quale hanno preso parte i referenti del coordinamento della Settimana europea federiciana, i rappresentanti degli otto quartieri storici, i referenti del Palio federiciano e delle rievocazioni storiche, del Mercato dei Crociati, assieme al rappresentante della Uisp e al capo Ufficio Eventi del Comune di Enna, Sergio Maffeo.

“Il rinvio è assolutamente necessario per garantire la sicurezza di tutti – è stato dichiarato all’unisono da tutti i presenti – pioggia, vento e nebbia stanno interessando la nostra città di Enna e anche tutta la Sicilia. Dobbiamo pensare all’incolumità dei tanti amici della Settimana federiciana che si preparavano a partire da diverse località dell’Isola”.

Cettina Rosso ha parlato di possibile spostamento degli eventi federiciani in una programmazione estiva, “un cambiamento legato al tempo inclemente”, ha spiegato, aggiungendo che “Federico II venne a Enna, nell’allora antica Castrogiovanni, in pieno agosto, ed era proprio d’estate che andava a cacciare con il suo falco. E sempreavendo come punto di riferimento l’imperatore svevo che possiamo pensare a un prolungamento degli eventi”.

Resta confermata, invece, al momento, la prova Lias (Lega italiana arcieri storici) organizzata per domattina alla villa Torre di Federico dall’associazione arcieri “Federico II” di Enna.