Enna: Settimana Federiciana, chiusa la sessione primaverile tra arco storico e musica medievale

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Si è conclusa ieri sera la sessione primaverile della Settimana Europea Federiciana, con gli ultimi appuntamenti in programma tra la Torre di Federico e la Chiesa dello Spirito Santo.

La giornata si è aperta alla Torre di Federico con il Campionato con l’arco storico “Trofeo Ober 65”, organizzato dall’A.c.s.d. Arcieri Federico II di Enna. L’iniziativa ha richiamato appassionati e visitatori, offrendo un momento dedicato alla rievocazione storica e alla valorizzazione delle tradizioni legate al periodo federiciano.

In serata, nella Chiesa dello Spirito Santo, si è svolto il concerto “Tempus transit gelidum” di e con Ginevra Gilli, dedicato all’arpa medievale. L’appuntamento musicale ha chiuso la programmazione primaverile della manifestazione, proponendo un percorso sonoro ispirato alla musica antica.

Con gli eventi di ieri si chiude dunque la prima parte della Settimana Europea Federiciana, che tornerà nel mese di luglio con nuovi appuntamenti. Il momento centrale sarà il Gran Corteo Storico, in programma il 5 luglio, tra gli eventi più attesi della manifestazione.

La Settimana Europea Federiciana è promossa dalla Casa d’Europa, presieduta da Cettina Rosso, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale.