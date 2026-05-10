Enna, Settimana Federiciana: Cettina Rosso replica alla coalizione De Rose

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La presidente de La Casa d’Europa, Cettina Rosso, replica alla coalizione a sostegno del candidato sindaco Ezio De Rose dopo le critiche rivolte all’organizzazione della Settimana Federiciana.

“Dispiace leggere questo comunicato su un evento che, da 20 anni, recupera la memoria storica della nostra città e restituisce alla sua comunità l’orgoglio di appartenenza”, afferma Rosso.

La presidente ricorda il sostegno ricevuto nel tempo dalle amministrazioni comunali che si sono succedute: “In tutti questi anni non è mai venuto meno il sostegno delle diverse amministrazioni che si sono succedute, compresa quella, ultima, che fa capo al Sindaco Dipietro, al quale rinnovo i sensi della mia gratitudine e stima personale”.

Rosso respinge le accuse mosse agli organizzatori della manifestazione: “Siamo consapevoli che in campagna elettorale i toni si fanno aspri e spesso non veritieri, ma le accuse, rivolte agli organizzatori della Settimana Federiciana, di mancanza di senso delle Istituzioni e di caduta di stile le respingiamo con forza. La nostra storia è fatta d’impegno, passione e rispetto”.

Secondo la presidente de La Casa d’Europa, “la consapevolezza dei ruoli istituzionali non è mai venuta meno”. A dimostrarlo, aggiunge, “la presenza di esponenti della giunta in carica, che, con discrezione, considerato il momento particolarmente delicato, ma con l’autorevolezza dovuta, ci hanno accompagnato durante anche questa ultima settimana”.

Rosso afferma di non voler alimentare ulteriori polemiche: “Non desidero entrare in polemiche sterili o inutili giustificazioni che darebbero adito ad ulteriori provocazioni”.

Poi l’auspicio rivolto alla città: “L’augurio che faccio a me stessa e, soprattutto, alla mia Città è quella di svegliarsi, l’indomani del risultato elettorale, con un Sindaco, chiunque esso sia, veramente democratico e quindi rispettoso dei suoi cittadini”.

La presidente sottolinea infine il lavoro svolto dalla manifestazione nel coinvolgere realtà diverse: “Nel nostro piccolo, noi lo abbiamo fatto. Abbiamo coinvolto tante realtà, dai quartieri alle alte Istituzioni, nazionali ed europee, riservando a tutti il principio di uguaglianza”.

La replica si chiude con un richiamo ai valori civili e democratici: “Spero che quei valori di libertà, solidarietà e giustizia, pilastri della nostra Repubblica, costituiscano la base del vivere civile anche della comunità ennese”.