Enna, Settimana Federiciana: Biblioinsieme porta in scena “La luna, l’imperatore… e il professore”

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All’interno delle attività della XX edizione della Settimana Europea Federiciana, venerdì 3 luglio, alle ore 20.30, all’Urban Center di Enna, andrà in scena lo spettacolo “La luna, l’imperatore… e il professore”, scritto a quattro mani da Elisa Di Dio e da Pietro Colletta.

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L’appuntamento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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L’opera teatrale, dal titolo completo “La luna, l’imperatore… e il professore. Ovvero: come smontare Federico II senza distruggere il teatro”, vedrà in scena, in abiti medievali, anche i partecipanti ai laboratori di drammatizzazione di Biblioinsieme.

Non si tratta di una semplice rievocazione storica in costume, ma di un metateatro che mette a processo i miti legati alla figura di Federico II attraverso un doppio livello scenico e narrativo. Da un lato c’è l’immaginario poetico e romantico di Elisa, una studentessa diciannovenne che dipinge Federico II come un paladino illuminato e moderno del dialogo interculturale; dall’altro si staglia la figura del Professore, docente di Filologia e Storia medievale, che interrompe l’azione con un ironico “Stop” per smontare gli anacronismi, fonti alla mano.

Tra il disvelamento dei luoghi comuni sul Medioevo e una narrazione che preferisce la crudezza della storia reale alle “cartoline” turistiche, figure storiche come Costanza d’Altavilla, Pier della Vigna e l’astrologo Michele Scoto riacquistano la loro autentica complessità.

Lo spettacolo invita il pubblico a scoprire Federico II e il Medioevo, i meccanismi della storia, del mito e della leggenda, attraverso un percorso capace di emozionare, sorprendere, far sorridere e riflettere sul passato e sul presente.

In scena, insieme a Elisa Di Dio e Pietro Colletta, Ivana Antinoro, Filippa Biondo, Ginevra Camarda, Cristiano Corso, Lorenzo Di Dio, Tilde Di Dio, Niccolò Gagliardi, Lina La Porta, Tony La Rocca, Paolo Lodato, Simona Pisano, Davide Roffinella, Mariangela Romano, Simona Russo, Salvina Signorelli, Nicolò Trimarchi e Loredana Trovato.

Lo spettacolo sarà arricchito dagli inserti musicali dei Tir Na Nog e nasce dalla sinergia tra la Società Dante Alighieri di Enna e l’Officina Medievale.

Ingresso libero.