Enna, Settimana Europea Federiciana: lunedì al Teatro Neglia il debutto della XX edizione

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Tutto è pronto per il grande debutto della XX Settimana Europea Federiciana, che prenderà ufficialmente il via lunedì 4 maggio alle ore 18.30 presso il Teatro Comunale F. P. Neglia. La manifestazione, che quest’anno festeggia un traguardo storico, gode del patrocinio del Comune di Enna e nasce dalla sinergia tra la Casa d’Europa, l’amministrazione comunale e il Libero Consorzio.

L’accoglienza del pubblico sarà affidata alla magia del passato: la serata si aprirà infatti con l’ingresso di figuranti, musici e danze medievali a cura di Officina Medievale Enna, che riporteranno il teatro alle atmosfere dell’epoca sveva. Sarà questo il suggestivo preludio alla presentazione ufficiale della XX edizione e delle attese Giornate Federiciane che animeranno la città nel prossimo mese di luglio.

A condurre la serata saranno l’attrice Elisa Di Dio e la giornalista Tiziana Tavella, che accompagneranno il pubblico attraverso i momenti salienti dei 20 anni, dell’edizione e delle attese Giornate Federiciane di luglio.

Il cuore della cerimonia sarà dedicato ai valori che da vent’anni guidano la Casa d’Europa. Verranno infatti premiati gli studenti “Costruttori di Pace”, scelti per il loro impegno civile e la cultura del dialogo. Un momento di particolare prestigio sarà la consegna del Premio Speciale al Liceo Musicale Colajanni-Farinato, eccellenza ennese che ha saputo fare dell’arte musicale un potente veicolo di inclusione e rispetto reciproco.

A suggellare l’inizio della manifestazione sarà la grande musica. Il pubblico del Teatro Neglia potrà assistere al “Concerto per l’Europa”, un’esecuzione diretta dal M° Giovanna Fussone e curata proprio dagli allievi e dai docenti del Liceo Musicale Colajanni-Farinato. Un omaggio in note che sottolinea il legame indissolubile tra la storia di Federico II e l’identità europea contemporanea.

“Aprire questo ventennale con i giovani e con la musica è per noi un segnale di speranza”, spiega la Presidente della Casa d’Europa, Cettina Rosso. “Il 4 maggio celebreremo non solo un anniversario, ma una comunità intera che si riconosce nel valore della diversità. Vedere i nostri ragazzi premiati come Costruttori di Pace è il miglior modo per onorare l’eredità di Federico II e il cammino intrapreso dalla nostra città vent’anni fa”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a questo primo, emozionante atto di una settimana che promette di trasformare Enna in un laboratorio di storia e cultura a cielo aperto.