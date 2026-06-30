Enna, Settimana Europea Federiciana: al via la fase estiva

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Tutto pronto a Enna per la fase estiva della XX edizione della Settimana Europea Federiciana, in programma dal 3 al 5 luglio 2026. Dopo gli appuntamenti di maggio, il capoluogo ennese si prepara a ospitare una nuova serie di iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla figura di Federico II.

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La rassegna, nata vent’anni fa su impulso della Casa d’Europa di Enna, guidata dalla presidente Cettina Rosso, si svolge sotto il motto programmatico “Unità nella diversità”. Il programma intende mettere in relazione i valori di integrazione della Comunità Europea con la storia della Sicilia federiciana. L’edizione di quest’anno gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna.

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La manifestazione è curata dalla direzione artistica di Antonio Messina e vede il coinvolgimento degli assessori comunali al Turismo e agli Eventi, Marilisa Milano e Katia Randazzo, insieme alla collaborazione dell’Officina Medievale, coordinata da Ivana Antinoro. Al percorso organizzativo partecipano anche la segreteria organizzativa di Bottega Culturale Sicilia, realtà produttive come CNA e Confartigianato, e diversi partner locali, tra cui la Società Dante Alighieri di Enna, la UISP, la Compagnia Arcieri del Castello di Enna, la Confraternita dello Spirito Santo, la Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione, la Parrocchia San Leonardo in Montesalvo Enna, la Compagnia Magma, Funnurisi, Crisa La Carta a Mano, lo Studio 55, Il Popolo e la Misericordia di Enna.

Le Giornate Federiciane prenderanno il via nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio con i primi appuntamenti in calendario.

Alle 18.30, nel Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, si terrà la tradizionale Cerimonia di investitura degli arcieri. L’apertura della manifestazione sarà dedicata alle tradizioni cavalleresche, con la cerimonia curata dalla Compagnia Arcieri del Castello di Enna sotto la guida di Gaetano Campisi. L’appuntamento, ospitato nel Chiostro di Montesalvo, rappresenta uno dei momenti rievocativi del programma. La cerimonia sancisce il giuramento di fedeltà e l’ingresso degli atleti-figuranti nella dimensione agonistica e culturale dei giochi federiciani del fine settimana. Attraverso formule verbali trecentesche, la benedizione delle frecce e la vestizione solenne, l’evento richiama il legame medievale tra la disciplina del tiro con l’arco, il codice d’onore cavalleresco e la difesa ideale del territorio.

Le attività proseguiranno nel Cortile dell’ex Convento dei Cappuccini, all’Urban Center. Alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo “La Luna, l’Imperatore… e il Professore”, opera teatrale firmata da Elisa Di Dio e Pietro Colletta, dal titolo “La luna, l’imperatore… e il professore. Ovvero: come smontare Federico II senza distruggere il teatro”. Lo spettacolo propone una rilettura teatrale della figura di Federico II attraverso un doppio livello scenico e narrativo. Da un lato c’è l’immaginario poetico e romantico di Elisa, una studentessa diciannovenne che rappresenta Federico II come un paladino illuminato e moderno del dialogo interculturale; dall’altro c’è la figura del Professore, docente di Filologia e Storia medievale, che interrompe l’azione con un ironico “Stop” per smontare gli anacronismi, fonti alla mano. Tra il disvelamento dei luoghi comuni sul Medioevo e una narrazione orientata alla complessità della storia reale, figure come Costanza d’Altavilla, Pier della Vigna e l’astrologo Michele Scoto vengono restituite nella loro articolazione storica e simbolica. Lo spettacolo è arricchito da un “Coro” mutevole, capace di trasformarsi da folla medievale a pubblico contemporaneo, ed è realizzato con la collaborazione tra la Società Dante Alighieri di Enna e l’Officina Medievale.

Alle 21 la serata proseguirà con la musica celtica e medievale dei Tir Na Nog, formazione folk specializzata nel repertorio musicale tradizionale delle terre celtiche, irlandesi e medievali. Il concerto, a ingresso libero, si svolgerà nel giardino dell’Urban Center e proporrà un percorso sonoro tra ballate storiche e melodie di ispirazione antica.

“Siamo entusiasti di dare il via a questo fine settimana di eventi, che non rinuncia alla bellezza delle suggestioni d’epoca ma stimola anche il pensiero critico e la consapevolezza culturale”, fanno sapere gli organizzatori. “Ricordiamo che i cittadini che desiderano sfilare da protagonisti nei giorni successivi possono ancora recarsi presso l’Urban Center per scegliere il proprio abito medievale e unirsi al corteo”.