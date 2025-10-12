Enna, Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: incontro al Lincoln

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata quest’anno al tema “Italofonia: lingua oltre i confini”, il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri organizza, all’interno del progetto “Galeotto fu il libro” — realizzato con il contributo della sede centrale della Società Dante Alighieri — l’incontro dal titolo “Aspirare all’italiano anche fuori dall’Italia: lo sconosciuto caso dell’emigrazione italiana in Tunisia”, che si terrà martedì 14 ottobre alle ore 18:00 presso l’auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Abramo Lincoln” di Enna Bassa.

L’iniziativa rientra tra gli eventi ufficiali della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, manifestazione internazionale promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con l’Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e il Ministero della Cultura.

L’incontro vedrà come protagonista la professoressa Iride Valenti, docente all’Università di Catania e studiosa di storia linguistica dell’emigrazione italiana e di plurilinguismo nel Mediterraneo. La sua lectio offrirà una riflessione su una pagina poco nota della storia linguistica italiana, mettendo in luce la diffusione e la trasformazione dell’italiano nelle comunità nate dall’emigrazione postunitaria in Nord Africa.

L’incontro di martedì è il primo appuntamento del progetto “Galeotto fu il libro”, al quale seguiranno altre iniziative dedicate a temi culturali e linguistici di rilievo.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di internazionalizzazione avviato dall’IIS Lincoln aderendo alle linee guida del ministro Valditara. La curvatura del curricolo rafforzerà fin dal primo anno le competenze di cittadinanza europea, le abilità informatiche nel percorso linguistico e le competenze linguistiche nel settore tecnico. Un orientamento formativo che conferma il ruolo del Lincoln come polo tecnico internazionale.

Martedì apriranno i lavori la Prof.ssa Maria Concetta Messina, dirigente scolastica dell’I.I.S. “A. Lincoln”, e il Prof. Pietro Colletta, presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e docente dell’Università di Palermo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.