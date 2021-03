Enna: prevenzione del glaucoma, screening gratuiti all’Unione Ciechi

Continua l’incessante campagna di Prevenzione della Cecità e dell’Ipovisione condotta dalla locale sezione ennese dell’UICI, la quale, anche per l’anno 2021, aderisce alla Settimana Mondiale di Prevenzione del Glaucoma indetta dalla Sezione Italiana IAPB Onlus, dall’8 al 13 marzo 2021.

L’UICI di Enna mette a disposizione della città il proprio ambulatorio medico oculistico, convenzionato con l’ASP di Enna, e offre l’opportunità ai cittadini ennesi di effettuare, gratuitamente, uno screening per la prevenzione del glaucoma mediante un esame tonometrico e la misurazione del visus.

Lo screening si svolgerà il 13 marzo (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18) presso i nuovi locali della sede UICI di Enna, in Via A. Manzoni n. 27-29, previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 0935500917-0935505489-093526071, interno 23- 25-26.

L’accesso alla sede UICI di Enna, nel rispetto del protocollo anti Covid-19, prevede la compilazione dell’apposito questionario, accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

Come è noto, il glaucoma, definito “ladro della vista”, è una patologia oftalmica silente che, se non è diagnosticata e contrastata precocemente, può pregiudicare la funzionalità dell’apparato visivo con pesanti conseguenze fino alla cecità. Per queste ragioni l’UICI di Enna intende proteggere da ogni rischio la popolazione del territorio, invitandola ad effettuare la prevenzione e a difendere il bene prezioso della vista in ogni circostanza, specialmente se si sospetta una patologia o comunque la persona ha un difetto visivo (miopia, ipermetropia, astigmatismo).

Controllare la vista almeno una volta ogni anno è una sana abitudine: da prendere, da mantenere, da trasmettere.