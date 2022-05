Enna: sesto posto per il pizzaiolo Ivan Correnti a “The Mystery of Pizza”

Ancora un risultato positivo per il pizzaiolo ennese Ivan Correnti nella competizione a tappe “The Mystery of Pizza” che si è svolta nei giorni scorsi a San Giuseppe Vesuviano. Tra i 25 pizzaioli della quarta tappa, Correnti si è classificato in sesta posizione. “The Mystery of Pizza” è una gara con ingredienti a sorpresa.

“Un risultato che mi lascia soddisfatto. Io ho portato solo l’impasto, a sorteggio – ha raccontato – mi è stato consegnato un box con 10 ingredienti e con almeno 5 di essi dovevo creare una pizza”.

Gli ingredienti a disposizione di Correnti sono stati mozzarella, pomodoro, alici, crudo, crema di friarielli, pepe, origano, basilico e aceto balsamico.

“Ho realizzato una pizza con crema di friarielli, mozzarella, alici marinate e fritte in pastella, pepe, basilico fritto e origano, una pizza semplice ma dal gusto deciso”.