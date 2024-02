Enna: sesta edizione del carnevale solidale con sfilata di gruppi e maschere

PUBBLICITÀ

Prende il via sabato 10 febbraio a Enna la VI edizione del Carnevale solidale ennese, organizzata dall’Associazione “ll Solco”, con il patrocinio del Comune. Si comincerà con la festa dedicata ai bambini presso lo Spe (Galleria Civica) dalle ore 17 con truccabimbi, musica, mascotte Disney e stand fotografico.

Martedi 13 febbraio, invece, il ritorno della grande sfilata di gruppi e maschere singole che vedrà partecipare gli studenti e le famiglie dei tre istituti comprensivi della città, i gruppi parrocchiali, le associazioni e la partecipazione straordinaria dell’Istituto Confucio con un proprio gruppo. Prevista, inoltre, al termine della sfilata che avverrà in Piazza Umberto I la premiazione delle migliori maschere e dei migliori gruppi.

“Un ricco programma per vivere la dimensione collettiva del ‘fare festa’ – commenta il presidente dell’Associazione Il Solco Salvatore Astorina – due giornate di iniziative per i più piccoli e le loro famiglie grazie anche alla collaborazione delle tante realtà del nostro territorio, dalla scuola professionale Euroform, che già da settimane è al lavoro per allestire le auto che sfileranno durante la giornata del martedì, all’Associazione Happy Smile ed alla Cooperativa Iblea Servizi Territoriali, senza dimenticare l’aspetto solidale. Quest’anno il ricavato delle offerte derivanti dalla partecipazione della sfilata servirà per l’acquisto di presidi sanitari e generi di prima necessità da devolvere alle Caritas locali”.

“Nonostante il tempo limitato per organizzare il cartellone – ha dichiarato l’assessore agli eventi Walter Cardaci – siamo riusciti a realizzare tutto con le risorse a disposizione, grazie sempre al sostegno dell’Associazione Il Solco che da anni si spende e collabora positivamente nella realizzazione della manifestazione, divenuto ormai appuntamento molto atteso e partecipato dalla nostra comunità, ed alla preziosa collaborazione degli istituti comprensivi”.

“Sicuramente il carnevale non è una di quelle ricorrenze in cui la città di Enna si riconosce anche se per i bambini e i ragazzi è sempre un evento gioioso – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Giuseppe La Porta -. Quest’anno, grazie al coinvolgimento delle scuole, un carnevale ‘mitico’ attraverserà le vie delle città, è anche questo un piccolo segno di quell’educazione alla identità culturale che farà avvicinare i piccoli cittadini ennesi al mito di Kore. Se a questo aggiungiamo che quest’anno coincide con il capodanno cinese dedicato al drago che ci verrà a fare visita, ci sono i presupposti affinchè gli auspici augurali ci accompagnino per i grandi progetti del futuro”.