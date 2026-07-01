Enna, servizio navetta gratuito per il 2 luglio: ecco percorsi e orari

In occasione della giornata del 2 luglio 2026, sarà attivo a Enna il servizio gratuito di navette.
Il servizio prevede quattro linee di collegamento, con bus piccoli e grandi, attive dal pomeriggio fino a notte inoltrata.
La Navetta 1, effettuata con due bus piccoli, seguirà il percorso Piazza Matteotti (Balata) – Via Pergusa – Rotonda Pisciotto – Via Pergusa – Piazza Matteotti (Balata). Il Bus 1 sarà in servizio dalle 16.00 all’01.40, mentre il Bus 2 sarà attivo dalle 16.10 all’01.50.
La Navetta 2, effettuata con un bus grande, seguirà il percorso Enna Bassa Terminal – Via Pergusa – Monte Cantina – Via Aidone – Enna Terminal Bus – Corso Sicilia – Via Pergusa – Enna Bassa Terminal. Il Bus 1 sarà in servizio dalle 16.00 all’01.45.
La Navetta 3, effettuata con un bus grande, collegherà Pergusa – Enna Bassa Terminal Bus – Via Pergusa – Enna Terminal Bus – Via Pergusa – Enna Bassa Terminal Bus – Pergusa. Il Bus 1 sarà in servizio dalle 16.00 all’01.45.
La Navetta 4, effettuata con un bus grande, seguirà il percorso Ferrante – S. Lucia – Via Pergusa – Enna Terminal Bus – Via Pergusa – S. Lucia – Ferrante. Il Bus 1 sarà in servizio dalle 16.00 all’01.45.
Il servizio sarà gratuito e consentirà ai cittadini di raggiungere le aree interessate dagli eventi del 2 luglio.