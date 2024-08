Enna: servizio navetta esteso fino a tarda notte nel weekend

PUBBLICITÀ

Dal primo settembre il servizio navetta ad Enna, oltre che negli orari e nei giorni già noti, sarà in funzione anche il venerdì ed il sabato sera fino alle 2:00 (del giorno successivo) e la domenica dalle ore 18:00 alle ore 23:45 (ultima partenza da piazza Scelfo).

PUBBLICITÀ

“Questi cambiamenti – comunica l’assessore Biagio Scillia – si sono resi necessari alla luce della elevata affluenza di veicoli in centro storico che, non trovando dove poter posteggiare, sostano in maniera caotica imbruttendo il decoro cittadino o peggio si dirigono altrove. La navetta, così organizzata, consentirà a chiunque l’accesso nel centro storico, permettendo un parcheggio comodo e gratuito, ma soprattutto l’estensione dell’orario darà la possibilità di potersi godere la serata serenamente. In questo modo il centro storico potrà ritornerà a respirare, eliminando almeno le auto in tripla fila e aumentando la capacità di sosta”.

“Un grande risultato – prosegue Scillia – in linea con la volontà di rilancio del centro storico e con una maggiore vivibilità e sostenibilità ambientale. Incoraggio tutti ad abbattere ogni tipo di resistenza e ad utilizzare il servizio navetta, come facciamo nelle altre città, e come abbiamo già fatto in passato, contribuendo a rendere Enna una città migliore. Voglio precisare che il traffico delle auto non verrà chiuso, si vuole solo ridurre l’alta concentrazione di auto in centro, la sosta selvaggia e lo stress del parcheggio. La navetta è un servizio comodo, veloce e soprattutto gratuito, tre buone ragioni per usarlo. Svuotiamo il centro dalle auto e riempiamolo di gente. Un ulteriore passo che porta avanti un lavoro avviato da anni e che non sarà l’unica novità”.