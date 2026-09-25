Enna, servizio idrico: l’ATI convoca associazioni dei consumatori e comitati civici

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L’Assemblea Territoriale Idrica di Enna ha convocato per martedì 29 settembre alle 15.30 un incontro con le associazioni dei consumatori e i comitati civici della provincia, dedicato alle principali questioni riguardanti il servizio idrico. La riunione si terrà nei locali dell’ATI, in via Trieste a Enna.

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A promuovere l’iniziativa è il presidente dell’ATI Idrico di Enna, Nino Cammarata, che ha invitato al confronto il Comitato Cittadino Senz’Acqua, i Comitati Cittadini Ennesi, Asso-Consum, Adiconsum-Cisl Enna e Federconsumatori.

Al centro dell’incontro ci saranno le principali problematiche legate alla gestione del servizio idrico nel territorio ennese, con particolare attenzione alla tutela degli utenti e alle criticità segnalate nei diversi comuni della provincia.