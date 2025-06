Enna, servizio idrico, Grande Sicilia: “Bene l’assemblea dei sindaci, ora puntare sui bandi regionali”

PUBBLICITÀ

“Esprimiamo apprezzamento per la definizione sostanziale in sede di Ati di una questione, quella legata al servizio idrico e di conseguenza alla battaglia contro il caro bollette, avviata diversi anni fa dai Sindaci Maurizio Dipietro, Maria Greco, Luigi Bonelli con il contributo determinante dei comitati spontanei che sono nati nel corso del tempo e successivamente anche con il contributo di altri primi cittadini”. Lo dichiarano i consiglieri del Libero Consorzio di Enna di Grande Sicilia Filippa D’ Angelo e Maria Di Costa.

“Accogliamo positivamente il responso della stessa assemblea dei sindaci sulla eventuale risoluzione contrattuale del soggetto gestore, per gli inadempimenti richiamati. Ci chiediamo, però, se, rispetto ai corposi bandi emanati dall’assessorato regionale all’energia ed ai servizi di pubblica utilità in tema di reti fognarie, depurazione ed efficientamento idrico, la stessa Ati stia programmando la presentazione di progettualità esecutive tese a contrastare le perdite idriche”.

“In questo senso ci riferiamo, per esempio: all’Azione 2.5.1 emanata dall’ Assessorato Regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera – con Richiesta da parte della Regione di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali per il settore fognario depurativo per un importo pari a 109 Milioni di euro. E ancora la medesima Azione 2.5.1 – Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera – per la presentazione di proposte progettuali per un totale di 47 milioni di euro. Tali misure prevedono come richiedenti le Ati Siciliane”.

“Siamo certi e su questo vigileremo – proseguono D’Angelo e Di Costa – che su questo tema non mancherà il contributo fattivo dei sindaci in quanto, questa azione, porterebbe a risultati concreti nell’efficientamento del servizio idrico. Come componenti del Consiglio del Libero Consorzio comunale di Enna, in questi giorni, sottoporremo la questione anche sul tavolo dell’organo che rappresentiamo perché lo scioglimento della convenzione con il gestore, sottoscritta 20 anni fa, possa essere esaminata e l’eventuale decisione vada a rafforzare l’azione dell’Assemblea dei Sindaci che, finalmente, ha deciso di nominare un gruppo di legali con l’obiettivo di verificare se persistano le condizioni per lo scioglimento del contratto che vincola ad un sistema idrico integrato che, nel tempo, si è dimostrato fallimentare sotto l’ aspetto gestionale”.

“Auspichiamo – concludono le consigliere di Grande Sicilia – che sulla stessa gestione del sistema idrico possa essere scritta una nuova pagina e ringraziamo tutti i Sindaci del territorio, con in testa il Presidente dell’Ati, per la scelta intrapresa così come i comitati che hanno, con battaglie spontanee, impresso, sull’opinione pubblica, un input decisivo. Allo stesso tempo, siamo certi che il giusto supporto arriverà dal Governo regionale nella proposta di modifica di una norma quale quella legata al servizio idrico che necessita di una profonda riforma di settore”.