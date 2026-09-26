Enna, servizio idrico: Adiconsum Cisl parteciperà al tavolo dell’ATI
Adiconsum Cisl sarà presente all’incontro convocato dall’Assemblea Territoriale Idrica di Enna per martedì 29 settembre alle 15.30, dedicato alle principali problematiche del servizio idrico e alla tutela degli utenti. Al tavolo sono state invitate associazioni dei consumatori e comitati civici della provincia.
A confermare la partecipazione è Giuseppe Di Luca, presidente di Adiconsum Cisl, che sottolinea come l’associazione avesse già chiesto in passato un confronto con ATI e AcquaEnna: «Noi di Adiconsum-Cisl partecipiamo al tavolo. Il sottoscritto, nei vari incontri precedenti, ha sempre chiesto che Acquaenna e l’ATI ci convocassero ai tavoli. Finalmente siamo stati ascoltati e non possiamo che partecipare e dire la nostra su tutte le cose che vorremmo fossero attuate, sugli errori fatti e cercare di trovare il modo di abbassare la tariffa».
Tra i temi che Adiconsum Cisl intende quindi portare al confronto ci sarà anche quello dei costi del servizio idrico e delle possibili soluzioni per ridurre le tariffe a carico degli utenti.