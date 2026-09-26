Enna, servizio idrico: Adiconsum Cisl parteciperà al tavolo dell’ATI

PUBBLICITÀ

Adiconsum Cisl sarà presente all’incontro convocato dall’Assemblea Territoriale Idrica di Enna per martedì 29 settembre alle 15.30, dedicato alle principali problematiche del servizio idrico e alla tutela degli utenti. Al tavolo sono state invitate associazioni dei consumatori e comitati civici della provincia.

PUBBLICITÀ

A confermare la partecipazione è Giuseppe Di Luca, presidente di Adiconsum Cisl, che sottolinea come l’associazione avesse già chiesto in passato un confronto con ATI e AcquaEnna: «Noi di Adiconsum-Cisl partecipiamo al tavolo. Il sottoscritto, nei vari incontri precedenti, ha sempre chiesto che Acquaenna e l’ATI ci convocassero ai tavoli. Finalmente siamo stati ascoltati e non possiamo che partecipare e dire la nostra su tutte le cose che vorremmo fossero attuate, sugli errori fatti e cercare di trovare il modo di abbassare la tariffa».

Tra i temi che Adiconsum Cisl intende quindi portare al confronto ci sarà anche quello dei costi del servizio idrico e delle possibili soluzioni per ridurre le tariffe a carico degli utenti.