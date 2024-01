Enna: Servizio Civile Universale, il Comune mette a disposizione dieci posti

PUBBLICITÀ

Il 22 dicembre scorso è stato pubblicato il bando ordinario di Servizio Civile Universale 2023.

“In tale contesto – spiega l’Assessore Walter Cardaci con delega al volontariato – il Comune di Enna mette a disposizione dieci posti in diversi progetti: Biblioteche d’Italia: volontari per promuovere cultura; Volontari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano; Italia educante: volontari per la cittadinanza attiva; Volontari per promuovere il turismo e il territorio”.

“Il Servizio Civile – prosegue Cardaci – consente ai volontari di partecipare alla vita della sua comunità e contribuire così al suo miglioramento; essere parte per un anno di un’organizzazione stimolante in grado di arricchirlo umanamente e professionalmente; collaborare attivamente a fianco di professionisti dei diversi settori”.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

La domanda va presentata entro il giorno 15 febbraio 2024 alle ore 14.