Enna: Servizio Civile Universale all’Associazione Luciano Lama

Opportunità per due giovani di potere fare un’esperienza di impegno sociale e cittadinanza attiva. La si potrà fare grazie al Servizio Civile Universale presso l’associazione di volontariato Ong Luciano Lama. Potranno partecipare al bando per l’eventuale ammissione tutti i giovani dai 18 ai 28 anni.

Per poter svolgere il Servizio Civile Universale presso l’associazione il codice sede è 220712. Fino alle ore 14 del 15 febbraio 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Nato inizialmente come obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, diventa Servizio Civile Nazionale con la legge 64/2001. È un’esperienza di impegno sociale perché il giovane volontario dedica un anno allo svolgimento di servizi e attività di interesse pubblico come forma di difesa non violenta della Patria.

Ai volontari risultati idonei e avviati ai progetti verrà riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Al seguente link è possibile compilare la domanda https://domandaonline.serviziocivile.it/.