Enna, Servizio Civile Universale 2026: due posti disponibili all’MCL

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Anche il Movimento Cristiano Lavoratori offre ai giovani del territorio l’opportunità di partecipare al Servizio Civile Universale 2026. Presso la sede di Enna, in via Aidone 43, sono infatti disponibili due posti per ragazzi e ragazze interessati a intraprendere un percorso di crescita personale, formazione e servizio.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 aprile 2026 alle ore 14.00 utilizzando il seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per informazioni è possibile contattare il numero 093525267.