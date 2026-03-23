Enna, Servizio Civile Universale 2026: due posti disponibili all’ANMIC

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È online il bando del Servizio Civile Universale 2026 e tra i progetti disponibili figurano anche “In Prima Linea” e “Diritti in Azione”, promossi da ANMIC, ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità.

Per la sede provinciale di Enna, in via Aidone 43, sono disponibili due posti destinati a ragazzi e ragazze interessati a vivere un’esperienza formativa e di impegno civile al servizio della comunità.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro l’8 aprile 2026 alle ore 14.00 utilizzando il seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per informazioni è possibile contattare il numero 093525267.