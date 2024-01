Enna: servizio civile alla Croce Rossa con il progetto “Sostegno alle persone fragili”

PUBBLICITÀ

La Croce Rossa di Enna comunica che sono aperte le candidature al progetto di servizio civile “Sostegno alle persone fragili” che il comitato del capoluogo avvierà nelle sedi di Via Legnano 22/bis.

PUBBLICITÀ

Possono presentare domanda i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024. Per informazioni è possibile contattare la Croce Rossa di Enna al numero 0935.501999.

Nel frattempo si sono svolti gli esami SA “Soccorso in Ambulanza” per 12 volontari del Comitato di Enna.

“Ringraziamo – comunica la Croce Rossa ennese – il direttore del corso, Dr.ssa Laura Russo, del Comitato di Caltanissetta per aver diretto magistralmente il corso coadiuvata dalla nostra istruttrice Maria Grazia Rizzo”.

Il presidente Antonino Insinga ha ringraziato per l’intera organizzazione il vice presidente Mario Petralia e lo staff di segreteria.