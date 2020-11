Enna: Servizi demografici Comune, nuovi orari e numeri telefonici

Questa di seguito la nuova articolazione degli orari dei servizi demografici del Comune di Enna a seguito della rimodulazione del personale dovuta all’emergenza Covid-19.

I numeri telefonici per le informazioni saranno attivi da lunedì 22 novembre e per il rilascio delle carte di identità sarà attivo solo lo sportello di Via IV Novembre.

Uffici ENNA CENTRO:

– Anagrafe (residenze, indirizzi, A.I.R.E.): dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

– Stato Civile: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Uffici ENNA MONTE:

– Sportello Viale VI Novembre – Enna Monte (prenotazione e rilascio certificazioni, prenotazione e ritiro carte di identità): dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Viene istituito un Servizio di informazione telefonico agli utenti come sotto indicato:

– Servizio telefonico di informazioni ANAGRAFICHE: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 334 115 7609;

– Servizio telefonico di informazioni STATO CIVILE: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 334 115 7611.