Enna: Sergio Fabbrini riceve il Premio Internazionale “Federico II”

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Si è svolta ieri, sabato 9 maggio, nella suggestiva cornice del Teatro F.P. Neglia, la cerimonia di consegna del Premio Internazionale per l’Europa “Federico II”, giunta alla sua XX edizione.

L’evento rappresenta il momento centrale della Settimana Europea Federiciana, un’iniziativa che da vent’anni unisce le radici storiche di Enna, segnate dal passaggio dell’Imperatore Svevo, alla sua vocazione europea contemporanea. L’iniziativa è stata promossa dalla Casa d’Europa, presieduta da Cettina Rosso, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato quest’anno a Sergio Fabbrini, Professore Emerito di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e Intesa Sanpaolo Chair on European Governance presso la LUISS Guido Carli. Figura di spicco nel panorama accademico globale, Fabbrini vanta una carriera internazionale che lo ha visto insegnare in università d’eccellenza come Harvard e Berkeley. Considerato uno dei massimi esperti mondiali di politica europea, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore.

La serata, condotta con eleganza dalla giornalista Tiziana Tavella, si è aperta con la proiezione di un video celebrativo dei vent’anni del premio, seguita dall’esecuzione degli inni italiano ed europeo. Dopo i saluti istituzionali, che hanno visto la partecipazione del Prefetto di Enna e del Questore e i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e delle Istituzioni locali, la Presidente Cettina Rosso ha introdotto i temi di questa edizione, sottolineando l’impegno dello staff della Settimana Federiciana nel creare un ponte costante tra passato e futuro.

Uno dei momenti più intensi è stato il dialogo tra il Professore Fabbrini e due illustri relatori: Michele Sabatino, esperto di economia comunitaria e segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, e Pietro Colletta, medievista e Presidente della Società Dante Alighieri di Enna. La conversazione ha offerto una profonda riflessione sulle sfide attuali dell’integrazione europea e sul concetto di alternativa federalista.

In occasione di questo importante traguardo della XX edizione, la Casa Europa ha inoltre promosso, in collaborazione con Poste Italiane, la realizzazione di uno speciale annullo filatelico. L’annullo, di formato tondo, raffigura il profilo di Federico II ed è stato disponibile presso uno spazio dedicato al Teatro Neglia. Per l’evento sono state realizzate anche due cartoline postali speciali con i disegni dell’artista ennese Marcella Tuttobene, raffiguranti il Castello di Lombardia e la Torre di Federico, destinate a diventare preziosi oggetti da collezione.

A conclusione della cerimonia, il Professore ha ricevuto il premio, un’opera realizzata per l’occasione dal maestro Angelo Scalzo. A seguire, il concerto dell’Ensemble Libero, composto da Franca Bongiovanni al violoncello, Diego Cannizzaro al pianoforte e Raffaello Pilato al violino. Il trio ha proposto un momento musicale particolarmente apprezzato dal pubblico, contribuendo a impreziosire la serata con brani tratti dal repertorio di Beethoven, Elgar, Gardel e Piazzolla.

Gli appuntamenti con la Settimana Federiciana proseguiranno anche oggi, domenica 10 maggio, con due momenti dedicati alla rievocazione e alla musica antica: alle ore 10.00, presso la Torre di Federico, il Campionato con l’arco storico “Trofeo Ober 65” e, alle ore 18.00, presso la Chiesa dello Spirito Santo, il concerto d’arpa medievale “Tempus transit gelidum” di e con Ginevra Gilli.