Enna: Sergio Beercock e Davide Cirri in scena con “Com’è profondo il Male”

PUBBLICITÀ

“Com’è profondo il Male” è il titolo del secondo spettacolo della rassegna TeaTRAME – La Primavera del Male presso il Garage Arts Platform di Enna Bassa (via Leonardo da Vinci 2).

Lo spettacolo, ideato da Davide Cirri e Sergio Beercock, va in scena sabato alle 21 e nasce da un’esperienza personale che si è trasformata in una riflessione universale. Tutto è iniziato con due domande: Dove vanno le persone sole? Da dove vengono? Da questo interrogativo è scaturito un viaggio teatrale che si propone di dar voce a chi, pur avendola, non viene ascoltato.

Il racconto di un incontro avvenuto nel quartiere Ballarò ha acceso la scintilla creativa. Non c’è un messaggio univoco, ma una forte urgenza: quella di ricordare che ogni persona merita di essere ascoltata. Il filo conduttore è un sentimento di assenza, una mancanza che ci spinge a riflettere sul bisogno essenziale di connessione e vicinanza umana. Un lavoro intimo e universale, che invita il pubblico a mettersi in ascolto, aprendo uno spazio di riflessione su ciò che spesso rimane invisibile.

Info e biglietti: garage.enna@gmail.com.

Davide Cirri è un attore e regista siciliano, nato a Palermo nel 1993. Nel 2025, insieme ad alcuni colleghi, ha fondato l’APS “INCONTROTEATRO” e assume la gestione del Teatro dei Biscottari, uno spazio culturale a Palermo dove si dedica a progetti teatrali e laboratori formativi. Attualmente, Davide Cirri vive e lavora a Palermo, collaborando con artisti e realtà multidisciplinari per promuovere la cultura teatrale e performativa.

Sergio Beercock è un performer anglo-siciliano nato a Enna: cantante, musicista, poeta e attore teatrale. Attualmente opera fra Roma e Palermo e collabora con numerose realtà e artisti multidisciplinari italiani e europei nell’audiovisivo e nelle arti performative: Babel, Abbondanza/Bertoni,Mercurio Festival, Bruno Tognolini, Spin Time Labs, Teatrialchemici, A.I.R.C.A.C. France. Nel 2025 fonda il collettivo artistico La Mandria insieme a G. Alfieri, D. Cirri, L.Messina Poerio.