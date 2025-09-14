Enna: serata evento ai piedi del Castello di Lombardia con un tuffo nelle tradizioni

PUBBLICITÀ

Ha per tema “Enna. Memoria, tradizione e innovazione” la serata-evento che si terrà venerdì 19 settembre ai piedi del Castello di Lombardia, a partire dalle 20:30.

Piazzale Euno sarà infatti la location dove alle 21 si esibirà Mario Incudine in Affacciabedda, uno spettacolo dedicato alle serenate che un tempo venivano dedicate dai corteggiatori alle loro future spose, con incursioni tra aneddoti dei “musicanti” chiamati a esibirsi sotto ai balconi e personaggi storici della città di Enna. Lo spettacolo vede la partecipazione di Antonio Vasta alla fisarmonica e all’organetto e Pino Ricosta al basso e alle percussioni.

E ci sarà spazio anche per i sapori nostrani. Saranno allestite due postazioni dedicate ai prodotti culinari dell’Ennese, pasta fresca e formaggio piacentino dop, che nelle mani dei maestri dell’Associazione provinciale cuochi ennesi, si trasformeranno in piatti di pasta con fonduta di piacentino offerti gratuitamente al pubblico.

“Una degustazione che abbia i profumi e i gusti della tradizione – spiega Giuseppe Rinallo, presidente dei cuochi ennesi – coinvolgeremo almeno sei professionisti utilizzando piastre a induzione e cucinando piatti freschi”.

A seguire, discoteca sotto le stelle con il dj Pauljey, con un repertorio di musica anni Settanta, Ottanta e Novanta e discomusic contemporanea.

Per l’occasione, sarà garantito il servizio di navetta gratuita dal piazzale Pisciotto al Castello di Lombardia dalle 19:30 all’una di notte, con una corse aggiuntive dalle 20 alle 21 e dalle 23 a mezzanotte.

La serata, patrocinata dal Comune di Enna, è organizzata dall’associazione Hope Aps, presieduta da Walter Cardaci e attiva da dieci anni nel sociale.

“Il nostro progetto Enna. Memoria, tradizione e innovazione ha vinto il Bilancio partecipato 2024 – sottolinea Cardaci – e punta tutto sulle radici della nostra storia con incursioni nell’innovazione. Siamo felici di presentare alla città un evento che unisce tante voci diverse e che è frutto di una rete di collaborazioni”.