Enna: serata di beneficenza della Lilt, c’è ancora tempo per acquistare i biglietti

C’è ancora tempo per poter acquistare i biglietti per la serata di beneficenza promossa dalla Lilt di Enna con il patrocinio del Comune di Enna presieduta da Milko Pavone e che si terrà venerdì dalle 20 al teatro comunale Francesco Paolo Neglia (ex Garibaldi) di Enna.

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per contribuire nell’acquisto di una apparecchiatura, una sonda ginecologica, di ultimissima generazione molto importante nell’attività di prevenzione ai tumori.

I biglietti si possono acquistare a Enna alta presso la tabaccheria Fontanazza in viale IV novembre, a Enna bassa presso l’Edicola di Anita, ma anche nella stessa serata del 3 novembre presso il botteghino del teatro ed ai numeri Lilt (per info chiamare i numeri 3533241732 o 0935546734).

Un ricco programma quello predisposto dal direttore artistico, il medico Giuseppe Camilleri, già presidente Lilt di Enna ed oggi presidente onorario, con momenti di spettacolo, musica, canto e ballo.

Lo stesso Camilleri si esibirà in una performance musicale mentre tra coloro che saliranno sul palco tra tutti Fabrizio Voghera, personaggio noto del panorama nazionale musicale per essere stato ospite fisso nelle tramissioni di Paolo Limiti ma sopratutto come protagonista nella parte di Quasimoso, ovvero il gobbo della cattedrale, dello spettacolo Notre Dame de Paris, opera popolare scritta da Riccardo Cocciante e prodotta da David Zard.

Ma tanti altri gli artisti che si esibiranno, come il medico chirurgo plastico, ma da sempre appassionata di canto, Valentina Camilleri, il ballerino Marco Gervasi insieme alla sua partner Stefania Guglielmino, ormai lanciato verso palcoscenici mondiali, Marzia Viscuso, Greta Andolina e Francesca Gervasi. Tutti gli artisti si esibiranno a titolo gratuito.

“Il nostro auspicio è quello di vedere il teatro occupato in ogni suo posto – commenta il Presidente provinciale della Lilt Milko Pavone – e siamo fiduciosi che da parte della comunità ennese e non solo arriverà una importante risposta. Ma volevo ringraziare anche le tante aziende che con il loro determinante contributo stanno permettendo che tutto questo venisse organizzato in pochissimo tempo. Un grazie di cuore a tutti”.

Appuntamento quindi a tutti a venerdì per una bella serata di musica e spettacolo ma soprattutto ad una bellissima serata di solidarietà.