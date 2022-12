Enna: serata di beneficenza al Teatro Garibaldi con ospite Bonomi

Una serata per la beneficenza sabato alle ore 18 al Teatro Garibaldi di Enna in cui il centro ortopedico RO.GA. presenterà un nuovo progetto, reso possibile grazie alla disponibilità del presidente di Confindustria Carlo Bonomi (che sarà presente alla serata), della Disabili No Limits APS di Giusy Versace e della Fondazione Gruppo Arena.

Quest’anno, inoltre, ricorrono i 30 anni dall’apertura dell’azienda e per questa ragione RO.GA. ha pensato di condividere questo momento insieme ad amici e collaboratori.

Sabato verrà anche presentato il progetto annuale della RO.GA., il calendario 2023 dal titolo “Al di là delle apparenze”, in cui 12 protagonisti mostrano la propria peculiarità e sensibilizzano sul tema della disabilità.