Enna: serata d’arte e lirica alla Galleria Civica

Si è svolto ieri alla Galleria Civica – SpE (Spazio per Enna), un partecipato appuntamento dedicato all’arte. Protagonista l’artista “Gandolfa”, sociologa e pittrice, che ha presentato il progetto “7 volte 7 (quasi economia circolare)”.

La serata è stata accompagnata da un’apericena con intermezzi lirici, con la soprano di fama internazionale Alla Simoni e al pianoforte Vincenzo Indovino: un intreccio di pittura, canto, musica e poesia che ha regalato al pubblico un clima raccolto e suggestivo.

Da segnalare una nota di memoria cittadina: Alla Simoni aveva già calcato il palcoscenico ennese circa tre decenni fa, quando al Castello di Lombardia trovava spazio la lirica, tornando così a esibirsi in città a distanza di molti anni.