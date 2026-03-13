Enna: “Sentieri”, il Festival del Libro e della Lettura torna con la XV edizione

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Ogni anno più grande, ogni anno più intenso, ora anche con un inno scritto da Bruno Tognolini e Antonello Murgia e con un coro, Il Piccolo Coro Note di Luce, diretto da Ilenia Navarra. La XV edizione del Festival del Libro e della Lettura è una continua sorpresa per i tanti scrittori, illustratori e performer che la animeranno.

Mentre il cuore della manifestazione si terrà dal 23 al 27 marzo, già da lunedì prossimo ci saranno delle anteprime. Un’edizione, quella del 2026, che si muove nell’alveo già tracciato lo scorso anno: ambiente, desertificazione, rispetto per il mondo. “Sentieri” è il titolo di quest’anno, per percorrere, approfondire e custodire.

Trentadue tra autori, illustratori e ospiti, con la storica partecipazione della padovana Nicoletta Bertelle, illustratrice di oltre 150 libri per editori italiani e stranieri, e di Alida Pintus, autrice dell’illustrazione della manifestazione. Il festival, organizzato dall’associazione culturale APS Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024/25 e 2026, 11 istituti scolastici di Enna e Caltanissetta, con Condensed Studio Partner e l’associazione culturale Calicanto di Zafferana Etnea, con il quale il festival è gemellato, così come con il festival di Foggia, la Società Dante Alighieri, con il progetto Biblioinsieme, con Mivà di leggere 0/6 e, ancora, con la rivista Andersen.

“Il festival di Enna è un’occasione speciale per scoprire insieme sentieri inesplorati, coltivare giardini e continuare a fiorire – dice Fenisia Mirabella, presidente degli Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno –. Raccontare per dirsi all’altro attraverso la narrazione, osservare, documentare, illustrare, custodire per conoscere il mondo e generare bellezza, non perché serva a qualcosa ma perché è il nostro modo di diventare umani mentre tutto crolla: questo il senso del festival”.

L’evento si snoda tra mostre, appuntamenti nelle scuole, una puntatina nelle due carceri, quelle di Enna e di Piazza Armerina, esperienze per adulti, letture per bimbi da 0 a 6 anni, formazione e presentazione di libri, laboratori di pittura, haiku e persino la possibilità di impastare il pane insieme, nella madia, con farine di grani antichi macinate a pietra e lievito madre.

E poi un dopo festival, in programma il 4 maggio, quando gli allievi del plesso Pascoli dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna e del Verga di Calascibetta si collegheranno in videoconferenza con la giornalista e scrittrice Giulia Ceccutti, che parlerà del suo libro “Respirare il futuro. La sfida di Neve Shalom Wahat al-Salam”, che racconta proprio l’esperienza di questo villaggio, nato più di 50 anni fa, che rappresenta un segno di speranza. A metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, a 50 chilometri da Gaza, ebrei e palestinesi vivono insieme condividendo lo smarrimento e il dolore, ma anche l’ostinazione di chi crede ancora in un futuro possibile.

Dunque, già dalla prossima settimana le anteprime del festival. Da lunedì prossimo, 16 marzo, un primo appuntamento destinato alla Pascoli di Enna e alla Verga di Calascibetta dell’istituto comprensivo Santa Chiara, con un incontro con lo scrittore catanese Marco Pappalardo. Martedì 17 marzo, invece, gli allievi del plesso Garibaldi dell’istituto comprensivo De Amicis incontreranno in videoconferenza la toscana Livia Cecina, autrice di libri per ragazzi.

E sempre martedì 17 marzo, appuntamento al teatro Neglia, alle ore 20, con “Il rogo dei libri”, liberamente ispirato al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, una produzione della Compagnia dell’Arpa che racconta una distopia teatrale sulla lettura e la libertà di pensiero. Attori protagonisti gli studenti liceali e universitari che fanno parte della Giovane Compagnia del Laboratorio Biblioinsieme, dal titolo del laboratorio del progetto che hanno frequentato. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 18 marzo, alle 10, sempre al teatro Neglia, per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.