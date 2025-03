Enna, sentenza Oikos: per l’amministrazione comunale la responsabilità è in toto del Pd

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Enna.

In riferimento a quanto contenuto nella nota stampa avente per oggetto la sentenza Oikos ci sembra opportuno precisare che le responsabilità di quanto avvenuto e derivante dalla cattiva gestione dell’Ato Rifiuti, oggi fallito, si appartengono in toto al Partito Democratico e a chi si pone oggi in continuità con quella classe dirigente, i cui maggiori esponenti furono oggetto di procedimenti penali finiti poi in prescrizione, ma anche alle forze politiche al tempo sue alleate.

È evidente che nessuna responsabilità può essere addebitata a chi all’epoca assunse posizioni differenti o non era ancora presente nella scena politica e amministrativa della città.