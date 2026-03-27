Enna, sentenza del Tar, Bottega Culturale: “Rispettato il voto dei cittadini”

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Bottega Culturale apprende con soddisfazione la decisione del TAR di Catania, che ha rigettato il ricorso presentato da Arci Petra APS, confermando la piena regolarità del Bilancio Partecipato 2025 del Comune di Enna.

“Una sentenza – comunica Bottega Culturale – che si auspica possa chiudere una stagione di polemiche e ricostruzioni infondate: il percorso è stato corretto, il voto dei cittadini è stato rispettato, Luminaria resta il progetto vincitore. Abbiamo sempre creduto nella forza della partecipazione e nella trasparenza delle regole. Oggi arriva una conferma netta: le istituzioni hanno operato legittimamente e la volontà dei cittadini non può essere messa in discussione. Adesso si vada avanti, senza ulteriori strumentalizzazioni. È il momento di lavorare per Enna e realizzare Luminaria, trasformando il consenso ricevuto in un progetto concreto per la città”.