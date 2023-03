La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), sezione di Enna, organizza visite senologiche e dermatologiche giovedì 16 marzo dalle ore 16, e visite urologiche venerdì 17 marzo dalle ore 15,30. Le visite si terranno presso i locali siti in via Roma 301. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3882529000 e 3298597696.

