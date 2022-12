Enna: seminario di formazione su architettura e paesaggio agricolo

Si è svolto venerdì scorso, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Enna, il seminario di formazione “Architettura e paesaggio agricolo” all’interno del quale si è presentato il libro “Vita nei campi. Dieci progetti per il paesaggio agricolo dei Monti Erei” di Fabio Guarrera, edizioni Libria.

Il seminario, che ha avuto una grande partecipazione, è stato aperto dal presidente dell’Ordine degli Architetti di Enna Sebastiano Fazzi che ha presentato il Prof. Fabio Guarrera, autore del libro e docente dell’Università degli Studi di Palermo, e i due relatori Prof.ssa Luciana Macaluso dell’Università degli Studi di Palermo e l’arch. Phd Alessandro Mauro dell’Accademia Abadir, e ha introdotto i temi del seminario.

L’importanza e la contemporaneità dei temi trattati hanno fatto scaturire un dibattito che ha stimolato la promozione e la divulgazione di buone pratiche per le azioni che dovranno intraprendersi nel territorio. Il libro è da intendere come ricerca fotografica e progettuale elaborata dall’architetto di origini assorine Fabio Guarrera, ricercatore e docente presso il dipartimento di architettura dell’Università degli Studi di Palermo, e si propone di analizzare l’architettura e i “caratteri essenziali” del paesaggio agricolo dei Monti Erei con lo scopo di comprenderne il valore paesistico e di estrapolarne i principi insediativi e tipologici riconosciuti come “invarianti formali” del territorio in esame.

Il titolo fa chiaro riferimento alla raccolta di novelle Vita dei Campi di Giovanni Verga. Un atteggiamento compositivo, quello sperimentato dal Verga, che fornisce una chiave interpretativa ai progetti architettonici elaborati da Guarrera e raccolti all’interno del volume, ispirati anch’essi dall’osservazione diretta della tradizione costruttiva contadina ed elaborati, al presente, con spirito di rinnovamento tipologico e figurativo.

“Il consiglio dell’Ordine – comunica Fazzi – è stato gratificato dall’entusiasmo mostrato dai colleghi presenti per quanto organizzato, un’occasione che, oltre a servire da stimolo per l’attività professionale, si è rivelata come evento di ‘unione’ tra la professione, il territorio e la società”.