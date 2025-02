Enna: seminario Confartigianato sulle nuove regole per la gestione dei rifiuti speciali

PUBBLICITÀ

Si è svolto nella giornata di ieri il seminario informativo organizzato dalla Confartigianato di Enna presso i locali ennesi della Camera di Commercio. L’obiettivo dell’incontro era quello di chiarire i dubbi e le perplessità riguardanti la piattaforma telematica RENTRI (Registro Elettronico Tracciabilità Rifiuti) e le nuove modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

Numerosi i partecipanti accorsi da tutte le province siciliane per ascoltare gli interventi di Maurizio Morvillo e Giovanni Dolce, funzionari dell’Albo Gestori Ambientali. Il geometra Morvillo ha posto l’attenzione sulla piattaforma e su come essa funzioni, specificando non solo i soggetti tenuti all’iscrizione, ma anche i tempi dell’iscrizione stessa. L’architetto Dolce ha invece esposto le nuove regole per la gestione dei formulari e dei registri. Infatti, entro il 13 febbraio tutti i produttori di rifiuti pericolosi dovranno adottare nuovi registri di carico e scarico.

Il seminario è stato aperto dai saluti del presidente provinciale della Confartigianato Imprese Enna, Peter Barreca, e del vice presidente regionale Anaepa Confartigianato Edilizia Sicilia, Vincenzo Pafumi Lauretta. A coordinare invece l’intero incontro è stata la dottoressa Angela Maccarrone, segretario della Confartigianato Imprese Enna e consigliere della CCIAA di Palermo ed Enna.