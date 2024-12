Enna, Seminara: “150mila euro alla Settimana Santa grazie a emendamento del Pd”

PUBBLICITÀ

“Grazie ad un emendamento del Partito Democratico, dal titolo “Fondo per la valorizzazione della Settimana Santa”, la Regione Siciliana stanzierà 800.000 euro per finanziare i riti della Settimana Santa storici in Sicilia e di questi ben 150.000 saranno destinati ai Riti della Settimana Santa di Enna. Non possiamo che ringraziare i deputati regionali Dario Safina e Fabio Venezia e l’intero gruppo parlamentare del PD per l’attenzione posta alla nostra Settimana Santa, una delle più belle del mondo, con un emendamento che, in contrapposizione col modello Auteri, non finanzia enti privati per sporadiche iniziative ma investe concretamente sulle nostre tradizioni storiche in Sicilia affidando agli enti pubblici le somme stanziate”. Lo dichiara il segretario comunale del partito Giuseppe Seminara.

“La convinzione e l’auspicio – prosegue Seminara – è che queste risorse, sommandosi a quelle già impegnate nel bilancio dal consiglio comunale pari a 70.000 euro, rendano ancor più possibile organizzare e promuovere in maniera eccellente la Settimana Santa a Enna e in questo siamo certi dell’importanza che rivestirà il Collegio dei Rettori, unico ente rappresentativo delle confraternite ennesi, il cui ruolo sarà sicuramente centrale sul piano organizzativo. È un momento molto bello per la nostra comunità che vede un concreto investimento e sostengo per garantire continuità a un patrimonio che appartiene a tutti noi”.