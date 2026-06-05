Enna, “Semi di Giustizia, Voci di Pace”: gli alunni della Pascoli in scena al Teatro Neglia

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Nel pomeriggio di ieri gli alunni e le alunne del laboratorio teatrale dell’I.C. “Santa Chiara”, plesso “Pascoli”, si sono esibiti al Teatro F.P. Neglia di Enna, con un coinvolgente spettacolo di fine anno scolastico dal titolo “Semi di Giustizia, Voci di Pace”:

Accolti da un pubblico numeroso, i giovani studenti hanno saputo reinterpretare e attualizzare i valori fondamentali di legalità, pace, giustizia, convivenza civile e rispetto reciproco, attraverso una rappresentazione originale e dinamica che ha coniugato sensibilità e creatività espressiva, fra recitazione, danze, canti, presentazioni musicali e la proiezione di filmati sullo sfondo, realizzati dagli stessi ragazzi.

Lo spettacolo è stato curato dalle professoresse Lina Caltagirone, Concetta Ingala, Loredana Santuzzi, Paola Di Mario, Rebecca Di Majo (docente di violino), dai professori Fausto Benvegna e Salvatore Borzillieri (docente di percussioni), e dalla dott.ssa Rosangela Emma per le composizioni coreografiche.

Il filo conduttore dell’intera rappresentazione sono state alcune domande sui significati di ciascun valore, a partire dalle quali i ragazzi hanno trasmesso importanti spunti di riflessione su che cosa siano i diritti e sul fatto che prepotenza e furbizia non servano davvero a conquistarne uno, quanto purtroppo a negarlo ad altri. La legalità, invece, «una parola che suona bene, ma dentro sembra quasi un labirinto» non è vincere né obbedire – spiegano – ma è scegliere il giusto, esigerlo, anche quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte. La pace è difenderlo, non è il silenzio, «convince senza obbligare, cambia il cuore delle persone e scioglie i pregiudizi».

Il tema è stato affrontato dedicando anche un ricordo alle vittime di stragi mafiose della Sicilia anni ’90, ove «la verità costava più della bugia», ed in particolare all’assassinio a Gravina di Catania del poliziotto ennese Luigi Bodenza; Patrizia Scifo, uccisa dal padre di sua figlia Monica, Giuseppe Spatola; il militare Silvano Franzolin, vittima dell’attentato a Palermo noto come “Strage della circonvallazione”.

Hanno presenziato alla manifestazione la Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonietta Di Franco; la responsabile di plesso, prof.ssa Mariella Dibilio, insieme con altri membri del corpo docente della scuola, tra cui menzionati le professoresse Daniela Fornaia, Patrizia Castellana, e il professore Alessandro Baronello, del personale amministrativo, le famiglie degli studenti, la figlia di Patrizia Scifo e i rappresentanti delle famiglie Bodenza e Franzolin, che hanno espresso commozione e gratitudine per la cura con cui i ragazzi hanno raccontato e ricordato anche le loro storie.

Ilenia Giordano