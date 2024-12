PUBBLICITÀ

Il comando della Polizia Locale di Enna informa che il sistema semaforico di Scifitello è andato in avaria. In attesa del necessario intervento di riparazione, per il quale è già stata interpellata la ditta specializzata, si sta predisponendo adeguata segnaletica.

Si invitano gli automobilisti ad osservare la massima prudenza durante il transito.