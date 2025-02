Enna, semaforo guasto, Scillia: “L’amministrazione comunale si è prontamente mossa”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione dell’assessore Biagio Scillia.

L’amministrazione comunale si è prontamente mossa per la risoluzione della problematica dell’impianto semaforico di Scifitello, manifestatasi, giova ricordarlo, in pieno periodo natalizio. Una problematica estremamente grave che necessiterà, per la sua risoluzione, un investimento di circa sessantamila euro, già reperiti nell’ambito del bilancio comunale.

Abbiamo, inoltre, già avviato, tramite MEPA, le procedure per potere avviare, al più presto, le attività di riparazione.

Nel frattempo è costante l’interlocuzione con il Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Enna, finalizzata all’ottenimento dei permessi necessari all’esecuzione dei lavori. Nelle more, in accordo con lo stesso Libero Consorzio, è stata potenziata la segnaletica orizzontale con l’aggiunta delle barre rumorose, per richiamare l’attenzione degli automobilisti.